Pampasan Jurutera Perisian in Pittsburgh Area di Ansys berkisar dari $86K seyear untuk P1 hingga $140K seyear untuk P4. Pakej pampasan yearan median in Pittsburgh Area berjumlah $129K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ansys. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu