Ansys Jurutera Perisian Gaji di Greater Delhi Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Delhi Area di Ansys berjumlah ₹3.9M seyear untuk P4. Pakej pampasan yearan median in Greater Delhi Area berjumlah ₹2.28M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ansys. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
Lead Software Engineer
₹3.9M
₹3.03M
₹674K
₹202K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)



Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Pengeluaran

Saintis Penyelidikan

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Ansys in Greater Delhi Area berada pada jumlah pampasan tahunan ₹5,736,655. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ansys untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Delhi Area ialah ₹2,587,002.

