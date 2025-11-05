Pampasan Jurutera Perisian in Greater Bengaluru di Ansys berkisar dari ₹2.09M seyear untuk P1 hingga ₹4.61M seyear untuk P4. Pakej pampasan yearan median in Greater Bengaluru berjumlah ₹4.84M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ansys. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)
