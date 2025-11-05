Pampasan Jurutera Perisian in Canada di Ansys berkisar dari CA$79.7K seyear untuk P1 hingga CA$117K seyear untuk P3. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$108K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ansys. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)
