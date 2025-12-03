Direktori Syarikat
Ansys
Ansys Perekrut Gaji

Pampasan Perekrut in United States di Ansys berjumlah $99K seyear untuk P2. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ansys. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$100K - $114K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$87.5K$100K$114K$127K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 4 Lebih Tahap
Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Ansys in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $127,440. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ansys untuk peranan Perekrut in United States ialah $87,480.

Sumber Lain

