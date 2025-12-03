Pampasan Perekrut in United States di Ansys berjumlah $99K seyear untuk P2. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ansys. Kemaskini terakhir: 12/3/2025
Purata Jumlah Pampasan
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)
