Pakej pampasan Pengurus Produk median in Canada di Ansys berjumlah CA$122K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ansys. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Pakej Median
company icon
Ansys
Senior Product Manager
Waterloo, ON, Canada
Jumlah setahun
$88K
Tahap
P3
Asas
$86.5K
Stock (/yr)
$1.5K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Ansys?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Ansys in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$129,878. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ansys untuk peranan Pengurus Produk in Canada ialah CA$120,370.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Ansys

Sumber Lain

