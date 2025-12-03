Direktori Syarikat
Ansys
Ansys Jurutera Perkakasan Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perkakasan median in United States di Ansys berjumlah $209K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ansys. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Pakej Median
company icon
Ansys
Lead Application Engineer
San Jose, CA
Jumlah setahun
$209K
Tahap
hidden
Asas
$180K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$19K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
11+ Tahun
Apakah tahap kerjaya di Ansys?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perkakasan di Ansys in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $219,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ansys untuk peranan Jurutera Perkakasan in United States ialah $180,000.

Sumber Lain

