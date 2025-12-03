Direktori Syarikat
Ansys
Ansys Perkhidmatan Pelanggan Gaji

Purata jumlah pampasan Perkhidmatan Pelanggan in Taiwan di Ansys berkisar dari NT$2.19M hingga NT$3.07M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ansys. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$77.4K - $90.1K
Taiwan
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$71.6K$77.4K$90.1K$100K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perkhidmatan Pelanggan di Ansys in Taiwan berada pada jumlah pampasan tahunan NT$3,066,370. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ansys untuk peranan Perkhidmatan Pelanggan in Taiwan ialah NT$2,190,265.

