Ansira
Ansira Gaji

Julat gaji Ansira adalah dari $56,218 dalam pampasan total tahunan untuk Pemasaran di hujung bawah hingga $117,000 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Ansira. Terakhir dikemas kini: 8/21/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $117K
Pemasaran
$56.2K
Pengurus Projek
$75.4K

Soalan Lazim

The highest paying role reported at Ansira is Jurutera Perisian with a yearly total compensation of $117,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ansira is $75,375.

