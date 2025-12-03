Direktori Syarikat
Anonyome Labs
Anonyome Labs Pereka Grafik Gaji

Purata jumlah pampasan Pereka Grafik in Russia di Anonyome Labs berkisar dari RUB 738K hingga RUB 1.07M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Anonyome Labs. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$10.9K - $12.4K
Russia
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$9.5K$10.9K$12.4K$13.8K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Anonyome Labs?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Grafik di Anonyome Labs in Russia berada pada jumlah pampasan tahunan RUB 1,074,691. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Anonyome Labs untuk peranan Pereka Grafik in Russia ialah RUB 737,711.

Sumber Lain

