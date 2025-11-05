Direktori Syarikat
Annalect
Annalect Jurutera Perisian Gaji di Greater Bengaluru

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Bengaluru di Annalect berjumlah ₹2.58M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Annalect. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Annalect
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹2.58M
Tahap
L2
Asas
₹2.58M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Annalect?
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Annalect in Greater Bengaluru berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,454,295. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Annalect untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Bengaluru ialah ₹2,576,634.

Sumber Lain