Anheuser-Busch InBev Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in New York City Area di Anheuser-Busch InBev berjumlah $410K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Anheuser-Busch InBev. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Anheuser-Busch InBev
Software Engineering Manager
New York, NY
Jumlah setahun
$410K
Tahap
L4
Asas
$245K
Stock (/yr)
$55K
Bonus
$110K
Tahun di syarikat
5-10 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Anheuser-Busch InBev in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $1,070,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Anheuser-Busch InBev untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in New York City Area ialah $410,000.

