Anheuser-Busch InBev Pengurus Produk Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Pengurus Produk median in New York City Area di Anheuser-Busch InBev berjumlah $176K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Anheuser-Busch InBev. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Anheuser-Busch InBev
Product Manager
New York, NY
Jumlah setahun
$176K
Tahap
Band 5
Asas
$156K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Anheuser-Busch InBev?
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Anheuser-Busch InBev in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $240,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Anheuser-Busch InBev untuk peranan Pengurus Produk in New York City Area ialah $180,900.

