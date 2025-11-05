Pampasan Jurutera Perisian in New York City Area di Angi berjumlah $226K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $228K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Angi. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$226K
$185K
$15.2K
$26K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Angi, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)