Angi
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • New York City Area

Angi Jurutera Perisian Gaji di New York City Area

Pampasan Jurutera Perisian in New York City Area di Angi berjumlah $226K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $228K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Angi. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer 1
$226K
$185K
$15.2K
$26K
L4
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Angi, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Angi in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $248,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Angi untuk peranan Jurutera Perisian in New York City Area ialah $200,000.

