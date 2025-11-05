Pampasan Jurutera Perisian in Greater Denver And Boulder Area di Angi berkisar dari $143K seyear untuk L1 hingga $252K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in Greater Denver And Boulder Area berjumlah $183K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Angi. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Angi, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)