  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Denver And Boulder Area

Angi Jurutera Perisian Gaji di Greater Denver And Boulder Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Denver And Boulder Area di Angi berkisar dari $143K seyear untuk L1 hingga $252K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in Greater Denver And Boulder Area berjumlah $183K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Angi. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
Software Engineer 2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
Senior Software Engineer 1
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
Senior Software Engineer 2
$252K
$203K
$34K
$15K
Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Angi, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Angi in Greater Denver And Boulder Area berada pada jumlah pampasan tahunan $252,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Angi untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Denver And Boulder Area ialah $173,000.

Sumber Lain