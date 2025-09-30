Direktori Syarikat
Angel One
Angel One Jurutera Perisian Gaji di Mumbai Metropolitan Region

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Mumbai Metropolitan Region di Angel One berjumlah ₹2.38M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Angel One. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Jumlah setahun
₹2.38M
Tahap
SDE 1
Asas
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹198K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Angel One?

₹13.95M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Angel One in Mumbai Metropolitan Region berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,199,029. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Angel One untuk peranan Jurutera Perisian in Mumbai Metropolitan Region ialah ₹2,282,121.

