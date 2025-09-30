Direktori Syarikat
Angel One
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Bengaluru

Angel One Jurutera Perisian Gaji di Greater Bengaluru

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Bengaluru di Angel One berkisar dari ₹3.05M seyear hingga ₹6.87M. Pakej pampasan yearan median in Greater Bengaluru berjumlah ₹3.8M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Angel One. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
SDE 1
(Tahap Permulaan)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 3 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

₹13.95M

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Apakah tahap kerjaya di Angel One?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹6,874,631. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Jurutera Perisian role in Greater Bengaluru is ₹3,817,011.

