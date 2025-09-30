Direktori Syarikat
Angel One
Angel One Saintis Data Gaji di Greater Bengaluru

Pakej pampasan Saintis Data median in Greater Bengaluru di Angel One berjumlah ₹6.8M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Angel One. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
Jumlah setahun
₹6.8M
Tahap
T3
Asas
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹728K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
9 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Angel One?

₹13.95M

Penyerahan Gaji Terkini
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Saintis Data at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹10,858,660. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Saintis Data role in Greater Bengaluru is ₹7,216,618.

Sumber Lain