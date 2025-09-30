Direktori Syarikat
Anaplan
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater London Area

Anaplan Jurutera Perisian Gaji di Greater London Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater London Area di Anaplan berkisar dari £69.2K seyear untuk P2 hingga £121K seyear untuk P4. Pakej pampasan yearan median in Greater London Area berjumlah £91K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Anaplan. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
(Tahap Permulaan)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
£121K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Anaplan, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Jurutera Perisian sa Anaplan in Greater London Area ay may taunang kabuuang bayad na £152,321. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Anaplan para sa Jurutera Perisian role in Greater London Area ay £81,477.

Sumber Lain