Anaplan
Anaplan Gaji

Gaji Anaplan berkisar dari $73,630 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $346,725 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Anaplan. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Jurutera Perisian Full-Stack

Arkitek Penyelesaian
Median $168K
Pengurus Produk
Median $132K

Sumber Manusia
Median $344K
Jualan
Median $250K
Penganalisis Perniagaan
$262K
Khidmat Pelanggan
$98.5K
Kejayaan Pelanggan
$281K
Saintis Data
$116K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$138K
Operasi Pemasaran
$89.2K
Pereka Produk
$270K
Pengurus Projek
$154K
Perekrut
$73.6K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$347K
Pengurus Program Teknikal
$239K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Anaplan, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Anaplan ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $346,725. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Anaplan ialah $156,545.

