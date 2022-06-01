AmTrust Financial Gaji

Julat gaji AmTrust Financial adalah dari $85,425 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $141,365 untuk Saintis Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja AmTrust Financial . Terakhir dikemas kini: 8/21/2025