Amplify Gaji

Julat gaji Amplify adalah dari $73,500 dalam pampasan total tahunan untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $160,800 untuk Pengambilan Pekerja di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Amplify. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $135K
Pengurus Produk
Median $135K
Penyelidik UX
Median $95K

Perkhidmatan Pelanggan
$73.5K
Penganalisis Data
$115K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$131K
Pemasaran
$129K
Pereka Produk
Median $110K
Pengurus Projek
$133K
Pengambilan Pekerja
$161K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Amplify ialah Pengambilan Pekerja at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $160,800. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Amplify ialah $130,117.

