Amperity Jualan Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Amperity. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Jumlah Pampasan

$170K - $199K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$149K$170K$199K$212K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 1 lagi Jualan penyerahan di Amperity untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Option

Di Amperity, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

