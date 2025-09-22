Pampasan Jurutera Perisian in United States di Ampere Computing berkisar dari $170K seyear untuk L6 hingga $275K seyear untuk L8. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $198K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ampere Computing. Kemaskini terakhir: 9/22/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
