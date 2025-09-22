Direktori Syarikat
Ampere Computing
  • Gaji
  • Jurutera Perkakasan

  • Semua Gaji Jurutera Perkakasan

Ampere Computing Jurutera Perkakasan Gaji

Pampasan Jurutera Perkakasan in United States di Ampere Computing berkisar dari $189K seyear untuk L6 hingga $364K seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $196K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ampere Computing. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Apakah tahap kerjaya di Ampere Computing?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perkakasan di Ampere Computing in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $363,667. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ampere Computing untuk peranan Jurutera Perkakasan in United States ialah $204,700.

Sumber Lain