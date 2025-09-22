Pampasan Jurutera Perkakasan in United States di Ampere Computing berkisar dari $189K seyear untuk L6 hingga $364K seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $196K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ampere Computing. Kemaskini terakhir: 9/22/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
