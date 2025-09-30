Direktori Syarikat
Amgen
Amgen Jurutera Perisian Gaji di Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Pampasan Jurutera Perisian in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area di Amgen berkisar dari $108K seyear untuk L3 hingga $152K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area berjumlah $129K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Amgen. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
(Tahap Permulaan)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

0%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

34%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Amgen, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 0% diperoleh dalam 1st-THN (0.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)

  • 34% diperoleh dalam 4th-THN (34.00% tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area sits at a yearly total compensation of $153,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Jurutera Perisian role in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area is $125,000.

