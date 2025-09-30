Pampasan Jurutera Perisian in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area di Amgen berkisar dari $108K seyear untuk L3 hingga $152K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area berjumlah $129K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Amgen. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
0%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
34%
THN 4
Di Amgen, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
0% diperoleh dalam 1st-THN (0.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)
34% diperoleh dalam 4th-THN (34.00% tahunan)
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu