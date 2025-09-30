Pampasan Jurutera Perisian in San Francisco Bay Area di Amgen berkisar dari $206K seyear untuk L5 hingga $254K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $212K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Amgen. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
0%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
34%
THN 4
Di Amgen, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
0% diperoleh dalam 1st-THN (0.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)
34% diperoleh dalam 4th-THN (34.00% tahunan)
