Direktori Syarikat
Amgen
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Los Angeles Area

Amgen Jurutera Perisian Gaji di Greater Los Angeles Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Los Angeles Area di Amgen berkisar dari $115K seyear untuk L3 hingga $275K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in Greater Los Angeles Area berjumlah $210K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Amgen. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
(Tahap Permulaan)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Tambah KompBandingkan Tahap

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

0%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

34%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Amgen, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 0% diperoleh dalam 1st-THN (0.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)

  • 34% diperoleh dalam 4th-THN (34.00% tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Jurutera Perisian katika Amgen in Greater Los Angeles Area kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $284,500. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Amgen kwa jukumu la Jurutera Perisian in Greater Los Angeles Area ni $192,500.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Amgen

Syarikat Berkaitan

  • HPE
  • Synopsys
  • Illumina
  • Guidewire Software
  • Dexcom
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain