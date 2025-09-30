Pampasan Jurutera Perisian in Greater Los Angeles Area di Amgen berkisar dari $115K seyear untuk L3 hingga $275K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in Greater Los Angeles Area berjumlah $210K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Amgen. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
34%
THN 4
Di Amgen, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
0% diperoleh dalam 1st-THN (0.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)
34% diperoleh dalam 4th-THN (34.00% tahunan)
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu