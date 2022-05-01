Direktori Syarikat
AMETEK
AMETEK Gaji

Gaji AMETEK berkisar dari $58,107 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $265,200 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas AMETEK. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Jurutera Elektrik
Median $200K
Jurutera Perkakasan
$60.6K
Jurutera Mekanikal
$147K

Jurutera Optik
$143K
Jurutera Perisian
$58.1K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$265K
Pengurus Program Teknikal
$171K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AMETEK ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $265,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AMETEK ialah $147,000.

