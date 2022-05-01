AMETEK Gaji

Gaji AMETEK berkisar dari $58,107 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $265,200 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas AMETEK . Dikemas kini terakhir: 9/11/2025