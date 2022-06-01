Direktori Syarikat
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Gaji

Gaji AmeriHealth Caritas berkisar dari $87,312 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $155,220 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas AmeriHealth Caritas. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Aktuari
$152K
Penganalisis Data
$87.3K
Jurutera Perisian
$133K

Arkitek Penyelesaian
$155K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AmeriHealth Caritas ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $155,220. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AmeriHealth Caritas ialah $142,250.

