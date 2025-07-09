Direktori Syarikat
Americold
Americold Gaji

Gaji Americold berkisar dari $70,350 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $233,825 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Americold. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Pembangunan Perniagaan
$234K
Jurutera Perkakasan
$98K
Sumber Manusia
$70.4K

Jurutera Perisian
$128K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Americold ialah Pembangunan Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $233,825. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Americold ialah $112,750.

