Direktori Syarikat
American Family Insurance
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

American Family Insurance Gaji

Gaji American Family Insurance berkisar dari $22,718 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $190,950 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas American Family Insurance. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $127K

Jurutera Perisian Backend

Penganalisis Perniagaan
Median $102K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Saintis Data
Median $152K
Aktuari
$161K
Sumber Manusia
$22.7K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$124K
Pemasaran
$121K
Jualan
$52.5K
Penganalisis Keselamatan Siber
$153K
Pengurus Program Teknikal
$191K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di American Family Insurance ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $190,950. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di American Family Insurance ialah $127,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk American Family Insurance

Syarikat Berkaitan

  • TD Ameritrade
  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • GEICO
  • Fivestars
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain