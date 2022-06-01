Direktori Syarikat
American Bureau of Shipping
American Bureau of Shipping Gaji

Julat gaji American Bureau of Shipping adalah dari $55,984 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $146,265 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja American Bureau of Shipping. Terakhir dikemas kini: 8/12/2025

$160K

Jurutera Mekanikal
$126K
Pengurus Produk
$139K
Jurutera Perisian
$56K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$146K
Pengurus Program Teknikal
$82.4K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

