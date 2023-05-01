Direktori Syarikat
American Axle & Manufacturing
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

American Axle & Manufacturing Gaji

Gaji American Axle & Manufacturing berkisar dari $15,075 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $183,600 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas American Axle & Manufacturing. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Mekanikal
Median $91.7K
Saintis Data
$15.1K
Pereka Produk
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$184K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

A função com maior remuneração relatada na American Axle & Manufacturing é Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $183,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na American Axle & Manufacturing é $100,640.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk American Axle & Manufacturing

Syarikat Berkaitan

  • Tesla
  • Lyft
  • Square
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain