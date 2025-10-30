Pampasan Penganalisis Data in United States di American Airlines berkisar dari $86.5K seyear untuk L3 hingga $103K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $93K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan American Airlines. Kemaskini terakhir: 10/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
