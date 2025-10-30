Pampasan Penganalisis Perniagaan in United States di American Airlines berkisar dari $83.8K seyear untuk L2 hingga $108K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $109K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan American Airlines. Kemaskini terakhir: 10/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
