Purata jumlah pampasan Jurutera Perisian in Canada di Amer Sports berkisar dari CA$63.1K hingga CA$90K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Amer Sports. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$52.3K - $61.2K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$45.6K$52.3K$61.2K$65.1K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Amer Sports?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Amer Sports in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$89,973. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Amer Sports untuk peranan Jurutera Perisian in Canada ialah CA$63,058.

Sumber Lain

