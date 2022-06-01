Amentum Gaji

Gaji Amentum berkisar dari $78,605 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Kemudahan di peringkat rendah hingga $174,125 untuk Khidmat Pelanggan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Amentum . Dikemas kini terakhir: 9/2/2025