Amentum Gaji

Gaji Amentum berkisar dari $78,605 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Kemudahan di peringkat rendah hingga $174,125 untuk Khidmat Pelanggan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Amentum. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Jurutera Perisian
Median $80K

Jurutera Perisian Pengeluaran

Penganalisis Data
Median $128K
Jurutera Mekanikal
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Khidmat Pelanggan
$174K
Pengurus Kemudahan
$78.6K
Penganalisis Kewangan
$114K
Jurutera Perkakasan
$133K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$105K
Pengurus Program
$129K
Pengurus Projek
$113K
Penganalisis Keselamatan Siber
$171K
Soalan Lazim

Najlepšie platenú pozíciu v Amentum predstavuje Khidmat Pelanggan at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $174,125.
Mediánová ročná celková odmena v Amentum je $114,425.

