Amelia
Amelia Gaji

Julat gaji Amelia adalah dari $58,920 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $226,125 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Amelia. Terakhir dikemas kini: 8/11/2025

$160K

Pembangunan Perniagaan
$121K
Jurutera Perisian
$58.9K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$226K

Arkitek Penyelesaian
$199K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Amelia ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $226,125. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Amelia ialah $159,800.

