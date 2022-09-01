Amelia Gaji

Julat gaji Amelia adalah dari $58,920 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $226,125 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Amelia . Terakhir dikemas kini: 8/11/2025