Ambry Genetics Gaji

Gaji Ambry Genetics berkisar dari $71,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $226,860 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ambry Genetics. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $115K
Penganalisis Perniagaan
$71.4K
Saintis Data
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Pereka Produk
$123K
Didžiausią atlyginimą Ambry Genetics gauna Saintis Data at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $226,860. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ambry Genetics yra $119,003.

