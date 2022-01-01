Ambry Genetics Gaji

Gaji Ambry Genetics berkisar dari $71,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $226,860 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ambry Genetics . Dikemas kini terakhir: 9/1/2025