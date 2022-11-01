Ambit Gaji

Julat gaji Ambit adalah dari $17,203 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $83,381 untuk Jurubank Pelaburan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Ambit . Terakhir dikemas kini: 8/9/2025