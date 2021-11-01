Direktori Syarikat
Ambarella
Ambarella Gaji

Julat gaji Ambarella adalah dari $54,354 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $305,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Ambarella. Terakhir dikemas kini: 8/11/2025

$160K

Jurutera Perkakasan
Median $255K

Jurutera ASIC

Jurutera Perisian
Median $54.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $305K

Penganalisis Perniagaan
$235K
Pemasaran
$231K
Arkitek Penyelesaian
$251K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ambarella ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan pampasan total tahunan sebanyak $305,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Ambarella ialah $243,210.

