Ambarella Gaji

Julat gaji Ambarella adalah dari $54,354 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $305,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Ambarella . Terakhir dikemas kini: 8/11/2025