Direktori Syarikat
Amazon
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pereka Produk
  • L5
  • Singapore

Pereka Produk Tahap

L5

Tahap di Amazon

Bandingkan Tahap
  1. L4Designer I
  2. L5Designer II
  3. L6Designer III
    4. Tunjukkan 2 Lebih Banyak Tahap
Purata Tahunan Jumlah Pampasan
SGD 129,000
Gaji Asas
SGD 109,000
Pemberian Saham ()
SGD 20,000
Bonus
SGD 0

Logo Amazon

SGD 13K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan SGD 30K+ (kadang kala SGD 300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Amazon

Syarikat Berkaitan

  • eBay
  • Etsy
  • Wayfair
  • Wish
  • Chewy
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain