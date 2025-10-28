Direktori Syarikat
Alteryx
Alteryx Pengurus Akaun Teknikal Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Akaun Teknikal di Alteryx berkisar dari $128K hingga $174K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Alteryx. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

$137K - $165K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$128K$137K$165K$174K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Alteryx, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (33.40% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Akaun Teknikal di Alteryx berada pada jumlah pampasan tahunan $174,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Alteryx untuk peranan Pengurus Akaun Teknikal ialah $127,500.

