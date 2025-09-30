Pampasan Jurutera Perisian in United States di Alteryx berkisar dari $177K seyear untuk Software Engineer hingga $256K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $199K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Alteryx. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.4%
THN 3
Di Alteryx, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (33.40% tahunan)