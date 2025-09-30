Direktori Syarikat
Alteryx
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • United States

Alteryx Jurutera Perisian Gaji di United States

Pampasan Jurutera Perisian in United States di Alteryx berkisar dari $177K seyear untuk Software Engineer hingga $256K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $199K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Alteryx. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Alteryx, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (33.40% tahunan)



Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

