Pampasan Jurutera Perisian in Greater Bengaluru di Alteryx berkisar dari ₹2.29M seyear untuk Associate Software Engineer hingga ₹7.04M seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greater Bengaluru berjumlah ₹4.23M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Alteryx. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.4%
THN 3
Di Alteryx, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (33.40% tahunan)