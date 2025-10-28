Direktori Syarikat
Alteryx
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Alteryx Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in India di Alteryx berkisar dari ₹2.27M seyear untuk Associate Software Engineer hingga ₹7.01M seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yeanan median in India berjumlah ₹4.21M.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Tahap Permulaan)
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Alteryx, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (33.40% tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Alteryx in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹7,840,136. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Alteryx untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹4,137,395.

