Pampasan Jualan in United States di Alteryx berjumlah $241K seyear untuk Senior Sales. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $220K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Alteryx. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$145K
$145K
$0
$0
Lead Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.4%
THN 3
Di Alteryx, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (33.40% tahunan)