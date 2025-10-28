Direktori Syarikat
Alteryx Pengurus Program Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Program in United States di Alteryx berkisar dari $198K hingga $270K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Alteryx. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

$212K - $256K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$198K$212K$256K$270K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Alteryx, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (33.40% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program di Alteryx in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $269,700. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Alteryx untuk peranan Pengurus Program in United States ialah $197,625.

