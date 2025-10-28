Direktori Syarikat
Alteryx Pengurus Produk Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Alteryx. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Alteryx, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (33.40% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Alteryx in Czech Republic berada pada jumlah pampasan tahunan CZK 1,932,908. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Alteryx untuk peranan Pengurus Produk in Czech Republic ialah CZK 1,411,863.

